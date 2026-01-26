Киркоров выплатил многомиллионный долг столичной фирме

Известный эстрадный певец Филипп Киркоров закрыл основную сумму задолженности перед организаторами концертов ООО «Культурная служба», перечислив на их счета миллионы.

Представитель исполнителя сообщил в арбитражном суде Москвы о погашении обязательств перед ООО «Культурная служба», передает РИА «Новости».

Стороны готовят мировое соглашение, согласно которому истец откажется от взыскания процентов.

Юрист артиста отметил, что участники спора вступили в переговоры и согласовали позиции.

«Мы с руководством истца договорились, что по всем нашим задолженностям заключаем дополнительные соглашения, в том числе по тем, где народный артист является поручителем», – сказал представитель ответчика.

Адвокат добавил, что при подписании документов истец снимет требования по процентам, так как основная сумма в 4,5 млн рублей уже выплачена. В самой компании подтвердили факт погашения задолженности.

Суд назначил основное заседание на 18 марта. Иск с требованием взыскать с певца 7,7 млн рублей был подан в октябре, однако природу долга защита раскрывать отказалась.

В декабре налоговая служба прекратила деятельность компании Киркорова – ООО «Филипп Киркоров корпорейшен», зарегистрированной в Красногорске в августе 2019 года.