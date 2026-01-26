Российскую певицу Аллу Пугачеву обязали снести личный пирс в Солнечногорске в ближайший месяц — конструкция построена минимум с пятью нарушениями. Об этом в понедельник, 26 января, рассказали в Telegram-канале Mash.

Специалисты Росприроднадзора проверили пристань на Истринском водохранилище. Они выяснили, что объект никто не регистрировал, он не имеет сертификатов безопасности, не аккредитован для швартовки, а также мешает проведению торгов по акватории.

На демонтаж певице дали месяц. Если в указанный срок артистка не сделает этого, то ей грозят штрафы за незаконное использование водоема, которым пирс обслуживался около трех лет.

Стала известна судьба иска против пирса Пугачевой

После прокуратура может подать иск — тогда конструкцию снесут принудительно. Отдельно Росприроднадзор проведет расчет экологического ущерба, уточнили в публикации.

Певице Ларисе Долиной также предстоит потратить около 50 миллионов рублей на ликвидацию самодельного пруда. Водоем, созданный на участке артистки, должен быть полностью закопан. Работы по ликвидации пруда займут примерно два месяца.