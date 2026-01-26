Известный продюсер дал совет Кибе после расставания с Лепсом

Продюсер Павел Рудченко посоветовал бывшей возлюбленной певца Григория Лепса Авроре Кибе не тянуть с началом карьеры. Об этом сообщает News.ru.

По его мнению, Киба получила «обалденный толчок для своей карьеры». Ранее никому неизвестная девушка может «пестрить» в информационном пространстве.

«Главное, чтобы расставание с Лепсом и начало какой-то деятельности не было затяжным. Если она в скором времени начнет себя проявлять в какой-то деятельности, возможно, в творческой, к ней, конечно, надолго прилипнет ярлык бывшей певца, но это поможет Кибе на начальном этапе карьеры», — заявил Рудченко.

Аврора Киба объявила о расставании с Лепсом

Напомним, что Киба объявила о расставании с Лепсом в воскресенье, 25 января. Она отмечала, что отношения завершились мирно — «никакой драмы». По словам девушки, они с артистом останутся друг для друга близкими людьми, однако их пути расходятся.