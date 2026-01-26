Звезда сериала «Папины дочки» прокомментировал данные о своем розыске

Звезда сериала «Папины дочки» Михаил Казаков отреагировал на данные СМИ о том, что Федеральная служба судебных приставов объявила его в розыск. В беседе с «Абзацем» актер выразил недоумение.

Чуть раньше ТАСС писал, что Михаил имеет задолженность по кредитным платежам на сумму свыше 1,4 миллиона рублей. Объектом розыска стало имущество артиста.

«Какая задолженность? Меня разве сложно найти? Удачи им. Учитывая мою работу, мне очень сложно спрятаться», — подчеркнул Казаков.

