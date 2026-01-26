Директор Ароновой высказался о проблемах со здоровьем актрисы

Информация о проблемах со здоровьем у актрисы Марии Ароновой является фейком, с ней все в порядке. Об этом заявила News.ru директор артистки Наталья Дмитрюкова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что 53-летняя народная артистка России обратилась к врачам с жалобами на долгие и мучительные приступы икоты. У Ароновой было обнаружено воспаление пищевода и стеатогепатит, назначена строгая диета.

Однако, по словам директора артистки Натальи Дмитрюковой, эти данные являются фейком.

«С Марией Валерьевной все прекрасно. Мы вчера прилетели с гастролей. У нас их было огромное количество: Екатеринбург — два дня, три спектакля, Киров, Ижевск. Сегодня Мария Валерьевна играет в спектакле, все прекрасно», — пояснила Дмитрюкова.

Она также отметила, что на 27 января у Марии Ароновой запланировано два спектакля в Санкт-Петербурге.