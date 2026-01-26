«Большое испытание»: Мария Горбань расплакалась из-за семьи

Актриса Мария Горбань расплакалась на съемках шоу «Выжить в Стамбуле» из-за разлуки с близкими. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Артистка призналась, что после смерти отца Горбань полностью взяла маму на обеспечение — дала ей свою карту и попросила ни в чем себе не отказывать.

«Мамочка у меня живет как принцесса! У нее все самое лучшее. Мои детки счастливы, потому что мамочка заменяет меня. Я сейчас плакать начну...», — сказала актриса.

Горбань отметила, что больше всего ее тревожит то, что ей не дают телефон для связи с близкими. Она подчеркнула, что семья является огромной частью ее жизни и невозможность их увидеть — «большое испытание».

Ранее Горбань рассказывала, что четыре раза прибегала к пластике груди из-за ее большого размера. Она призналась, что размер ее груди от природы — 70Е.