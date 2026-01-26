Нуждающаяся в деньгах Эвелина Бледанс продает квартиру

Эвелина Бледанс продает квартиру в Москве за 30 миллионов рублей. Причем популярная комедийная актриса была уверена, что сделка состоится в считанные дни, но ее надежды не оправдались. Артистка боится, что всему виной инцидент, случившийся с Ларисой Долиной.

Тем не менее, Бледанс не унывает. Она объяснила, почему решила расстаться со столичной недвижимостью. "Тяжело далось решение продать ее, мне действительно нужны деньги, чтобы построить в Крыму реабилитационный центр для людей с особенностями", - рассказала Эвелина в программе "Звезды сошлись".

Актриса сообщила, что три месяца назад опубликовала объявление о продаже квартиры. Она думала, что недвижимость сразу заберут, но не тут-то было. Пока Бледанс не вышла на сделку. При этом Эвелина нахваливает жилье изо всех сил. "В эту квартиру я вложила душу... Она уникальная, красивая, дизайнерская", - сообщила актриса.

Артистка не исключает, что всему виной так называемый эффект Долиной.

"Когда смотрят картинки этой квартиры, наверное, думают: "Бледанс — артистка, устроит какой-нибудь цирк". Может, этого боятся… Если это квартира известного человека, то лучше, наверное, об этом не говорить", - рассуждает Эвелина.

Напомним, Лариса Долина оскандалилась после того, как стала жертвой мошенников. Певица продала квартиру, думая, что это часть операции по поимке преступников, а когда осознала, что действительно лишилась жилья, отказалась передавать недвижимость покупательнице Полине Лурье.