Виктория и Дэвид Бекхэм впервые вышли в свет после скандального поста сына

Семья Бекхэм появилась на публике впервые после громких обвинений со стороны старшего сына Бруклина — пара Дэвид и Виктория вместе с тремя детьми — Ромео, Крузом и Харпер — посетили церемонию в Париже. Экс‑солистка Spice Girls была удостоена звания кавалера Ордена искусств и литературы от французского министерства культуры. Снимки опубликовал Daily Mail.

© Super.ru

Несмотря на кризис, Дэвид и Виктория продемонстрировали единство. Пара держалась за руки, выходя из пятизвёздочного отеля La Réserve Paris. Виктория выбрала для выхода полупрозрачное вечернее платье, а 13‑летняя Харпер поддержала стиль матери, надев лаконичное чёрное платье.

Награда, которой удостоена Виктория, присуждается за значительный вклад в искусство и литературу. В числе других её обладателей — актрисы Зои Салдана и Селена Гомес, режиссёр Дени Вильнёв и актёр Джуд Лоу.

Неделю назад Бруклин опубликовал развёрнутое заявление, в котором рассказал о многолетних разногласиях с родителями, обвинив их в контроле над его жизнью и манипуляциях через прессу. Он прямо заявил, что не намерен восстанавливать отношения и строит новую жизнь с женой Николой Пельтц в США.