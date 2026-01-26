Аборты жены, болезни и слухи об уходе со сцены: как живет Лев Лещенко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в свои 83 года продолжает выступать на сцене. News.ru рассказал, что известно о его карьере, личной жизни и состоянии здоровья.

Как прославился Лещенко?

Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве. Окончил ГИТИС. Служил в армии в Германии — сперва в танковых войсках, а затем в ансамбле песни и пляски.

Творческая карьера Лещенко началась в 1964 году со стажерской группы Театра оперетты. В 1970 году он стал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР. Артист приобрел широкую популярность в 70-е годы после исполнения песни «День Победы».

За свою карьеру он выпустил более 10 альбомов. Наиболее известными песнями в его исполнении стали композиции «Соловьиная роща», «Родительский дом», «Прощай», «Не плачь, девчонка», «Надежда», «До свидания, Москва» и другие.

Личная жизнь

Первой женой Льва Лещенко была Алла Абдалова, с которой он познакомился во время учебы в ГИТИСе. Актриса признавалась, что трижды делала аборт в браке.

«Меня преследовали сомнения, будем ли мы вместе и дальше. Я его спросила: "Ты меня любишь? Если да, то рожу". Он мне на это ничего не ответил. Вот я и пошла к акушерке. В другой раз опять спрашиваю его, что делать. А ему не до того. Он из Японии приехал, у него впечатления…», — рассказывала она.

Второй женой Лещенко стала Ирина Багудина, с которой он познакомился на гастролях в Сочи — именно этот роман стал причиной развода с Абдаловой. Супруги заключили брак в 1978 году и до сих пор живут вместе, но детей не завели.

Мнение об СВО

После начала спецоперации Лещенко регулярно выступает в военных госпиталях. Он заявлял, что жители России — «единое целое», и в таком случае врагу страну не победить.

При этом певец призывал не подталкивать молодых коллег к патриотизму. Он уверен, что начинающие звезды должны созреть для этого и сделать выбор самостоятельно.

Слухи о здоровье

В августе 2024 года СМИ сообщили, что у Лещенко обнаружили транстиретиновый амилоидоз. Это заболевание связано с нарушением белкового обмена и провоцирует проблемы с сердцем и другими органами. Утверждалось, что Лещенко требуется дорогостоящий препарат для лечения, однако он смог получить его бесплатно.

В октябре 2025 года сообщалось, что из-за больной спины Лещенко отказался от сольных концертов. При этом позднее артист опроверг эти слухи, заявив, что не собирается покидать сцену в ближайшее время.

Чем сейчас занимается Лещенко?

Лещенко продолжает выступать, появляясь на музыкальных фестивалях и различных мероприятиях. Также у него есть свой бизнес в сфере инженерии. Исполнитель подчеркивал, что продолжает работать и не рассчитывает на пенсию. По словам музыканта, пенсионные выплаты составляют около 30 тысяч рублей в месяц.