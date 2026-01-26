Волочкова показала редкое фото с Николаем Цискаридзе

Анастасия Волочкова показала редкое архивное фото с Николаем Цискаридзе, сделанное много лет назад, когда карьера балерины была на пике. Снимком сам артист поздравил Волочкову с прошедшим 50-летием.

Волочкова трепетно отнеслась к поздравлению, сделав скриншот и опубликовав в личном блоге в запрещённой соцсети. Она поблагодарила Цискаридзе за поздравление и отметила, что он один из немногих, кто остался с ней в непростой период.

«Спасибо, Коля! Ты единственный, кто меня не предал», — подписала она фотографию.

© Соцсети

Кстати, в преддверии своего юбилея Анастасия Волочкова помирилась почти со всеми, с кем у неё оставались какие-либо недопонимания. Лишь с двумя близкими людьми ей так и не удалось восстановить добрые отношения — речь о матери и дочери балерины. Накануне 50-летия она признавалась, что их даже не будет на празднике по случаю дня рождения балерины.