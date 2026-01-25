Юрист объяснил, как Тарасовой следует  себя вести

Аглая Тарасова, получившая условный срок за наркотики, собралась обратиться к специалистам и заняться уходом за кожей. По словам заслуженного юриста Ивана Соловьева, она может посещать медиков без каких-либо опасений. Об этом пишет АиФ.

Другое дело, что Аглае необходимо отмечаться по месту жительства или регистрации — чтобы показать, что она никуда не уезжает и не скрывается.

«Условный срок — это тоже отбывание наказания, никаких „заграничных вояжей“ в данном случае быть не может», — отметил Соловьев.

Но условный срок может превратиться в реальный за административные проступки или уголовные преступления. Если Аглаю увидят за употреблением запрещенных веществ или иным правонарушением, ей грозит лишение свободы.

«Иные правонарушения тоже могут считаться основанием. Я бы советовал даже аккуратно ездить», — констатировал юрист.

Аглая приходит в себя после пережитых серьезных потрясений. В прошлом году ее задержали в Домодедово — у нее обнаружили наркотики. Было возбуждено уголовное дело, Тарасову обвинили в контрабанде запрещенных веществ. В ноябре был оглашен приговор — актриса получила три года условно. Также ее обязали выплатить штраф в 200 тысяч рублей.