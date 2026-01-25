Стас Пьеха признался, что в студенчестве был злостным прогульщиком

Стас Пьеха закончил эстрадно-джазовое отделение при училище имени Гнесиных. В День студентов музыкант признался, что во время учебы часто прогуливал пары. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Не сказать, что я здорово учился. Скорее, в удовольствие. Общался, тусовался, заводил знакомства. Прогулов было очень много. Со школы сформировался какой-то «космонавтский» подход к учебе. Что нравилось – на то и ходил. Понимал, что 70 процентов знаний мне не понадобятся. Если мне предмет нравился, я на него ходил. На вокал, например, и на сольфеджио. На историю музыки я ходил крайне редко. Мне вообще не было интересно, кто когда родился и что написал. Плюс я рано начал работать. У меня уже было несколько коллективов, начиная от рок-альтернативной группы, заканчивая исполнением песен в ресторанах», - рассказал Стас.

Пьеха уверен, что не будет ругать за прогулы и своего сына Петю. Он убежден, что главное – сфокусироваться на тех знаниях, которые нужны конкретно, об остальном достаточно иметь представление.

Кстати, ранее Пьеха признался, что играет в жизни сына скорее роль «кризисного менеджера», нежели отца. Появляется он исключительно в экстренных ситуациях — когда «колокола и запахло гарью». По возможности они встречаются.