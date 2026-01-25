Аврора Киба объявила о расставании с Лепсом

Накануне 19-летняя экс-невеста певца была замечена в одном из столичных ночных клубов. Как пишет издание Super со ссылкой на инсайдера, Аврора рассталась с певцом во время совместного отпуска в Таиланде, так что теперь свободна.

В социальных сетях приводят пост девушки.

«Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара. Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше», — написала Аврора.

Ранее в СМИ и социальных сетях прошла информация о конфликте артиста с юной невестой. Высказывается предположение, что конфликт был спровоцирован очередной размолвкой пары. Якобы певец впал в запой, невеста его отчитала и произошла ссора.

Тогда артист вызвонил из Италии бывшую супругу, пишет Экспресс Газета. Шаплыкова прилетела в Москву и какое-то время заботилась об экс-возлюбленном, за что в итоге и получила в дар роскошную недвижимость. Анне, с которой он прожил 20 лет, Григорий Лепс преподнес особняк за 300 миллионов рублей в районе Рублевки. Аврора, как сообщали, уехала к матери.