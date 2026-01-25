Тодоренко назвала семь причин, из-за которых бросила музыкальную карьеру

Регина Тодоренко ответила на вопрос поклонников, интересующихся, почему она отказалась от музыкальной карьеры.

Ранее телеведущая участвовала в украинской «Фабрике звезд», в четвертом сезоне российского «Голоса», выпускала песни и клипы и собирала миллионы просмотров. Сейчас же 35-летнюю многодетную маму можно увидеть только в кресле члена жюри шоу «Маска», пишет «Комсомольская Правда».

Фолловеры удивлены, почему Регина отказалась от достигнутого в прошлые годы.

Тодоренко дала на это развернутый ответ, указав целых семь причин.

«1. Музыка — это отдельная индустрия. Да, она рядом с телевидением, но живет по своим законам. И в этом нужно разбираться. 2. Музыкальные шедевры стоят очень дорого, если ты не пишешь сам. А если пишешь сам — то платишь временем, нервами, ошибками. 3. Популяризация трека — это вообще сверхъестественный уровень. 4. Репетиции с бэндом, создание сценических образов, организация работы большого коллектива. 5. Продумывание промо-стратегии. А это значит — нанять целый штат серьезных специалистов. Это тоже отдельная профессия внутри профессии. 6. Гастроли, перелеты, звук, свет. 7. И главное — музыка требует такой же полной отдачи, как и все, что ты делаешь по-настоящему. Отдача равно время, душевные силы, здоровье. Мне всего вышеперечисленного хватает на ТВ. Если я погружусь еще и в музыку с головой, тогда просто перестану видеть семью», — написала Регина, правда, не исключив, что пересмотрит свое мнение, когда ее три сына подрастут.

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что в силу занятости на работе не успевает ничего делать по дому. Артистка даже не готовит завтраки детям и переживает, что они из-за этого могут считать ее недостаточно хорошей мамой.