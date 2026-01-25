Муцениеце обрушилась на хейтеров

Агата Муцениеце недавно родила третьего ребенка и прибавила в весе. Сейчас актриса усердно трудится над тем, чтобы вернуться к прежней стройности, но пока получается плохо. При росте 170 сантиметров она весит 61 килограмм. И это несмотря на диеты, тренировки и прочие принимаемые меры, информирует издание womanhit.

«Чем старше, тем тяжелее. Не ем мучное, сладкое, а минус ноль, плюс один после спортзала», - расстраивается многодетная мама.

Фанаты Павла Прилучного начали писать Агате, что она не худеет из-за стресса от развода и споров о детях.

Актриса не выдержала и удалила обидные комментарии.

«Вы ведете себя как стадо! В бан — всех, кто оскорбляет, вспоминает прошлое не в тему, нарушает границы!» — констатировала Муцениеце.

Агата Муцениеце 1 декабря стала многодетной мамой. Актриса родила дочь от музыканта Петра Дранги.