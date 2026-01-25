Названа причина смерти экс-гитариста «Любэ»

Бывший гитарист группы Любэ и участник вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня» Юрий Рыманов умер из-за проблем с сердцем.

Об этом в воскресенье, 25 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник среди близких артиста.

— Он умер в клинике, у него были проблемы с сердцем, — приводят слова собеседника в материале.

Рыманов скончался на 69-м году жизни. Об этом стало известно вечером того же дня. Коллеги подчеркнули, что в своей концертной деятельности Рыманов всегда оставался музыкантом, к уровню которого стремились многие.

Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в Кстове, расположенном в Горьковской области (ныне Нижегородская область). Его профессиональная деятельность началась в 1977 году в составе вокально-инструментального ансамбля «Шестеро молодых». С 1998 по 2000 год и с 2002 по 2008 год он играл на гитаре в группе «Любэ», а затем присоединился к ВИА «Лейся, песня», где сотрудничал с народным артистом РФ Николаем Расторгуевым и работал с Владимиром Высоцким. В 2010 году, после ухода из «Любэ», Рыманов стал гитаристом группы Dipped in Purple, официального трибьюта легендарной группы Deep Purple в России.