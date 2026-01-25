Лидер «Миража» рассказал, как едва не попал в тюрьму

Алексей Горбашов, лидер и гитарист группы «Мираж» в Татьянин день – День российского студенчества рассказал, как в студенческие годы едва не получил срок за организацию концерта.

© Соцсети

Алексей учился в Московском институте электронного машиностроения. Но любовь к музыке давала о себе знать, пишет «Московский Комсомолец». Горбашев поделился с журналистами одним из самых ярких воспоминаний времен студенчества.

«Я с удовольствием занимался организацией разных мероприятий для студентов, и вскоре мне предложили стать культоргом. Как-то однокурсники уговорили меня привезти в институт “Аквариум” (Солист Борис Гребенщиков признан иноагентом в РФ - прим.ред.). Группа отыграла один сет, и в тот момент, когда я поднимался на сцену, для того, чтобы объявить о начале второго отделения, ко мне подошли люди в штатском. Тогда любой самодеятельный исполнитель обязан был иметь литовку — разрешение специальной комиссии Министерства культуры на исполнение песен. И вот этой бумажки у группы не было. Формально отсутствие бумажки не тянуло на реальный срок, и люди с погонами пытались накрутить мне наказание за незаконную продажу билетов», - рассказал музыкант.

Сборы действительно были, но это не было продажей билетов. Студенты скидывались на то, чтобы привезти группу и оплатить ей дорогу и размещение. В итоге, обвинение не было предъявлено, и Алексей отделался выговором и пообещал руководству института больше не приглашать неформалов.

Ранее Алексей Горбашов высказался о молодых артистах, строящих свою карьеру на скандалах. В беседе с NEWS.ru гитарист назвал коллег, которые запоминаются не творчеством, а громкими историями, «пустышками».