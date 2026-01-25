Волочкова рассказала о своем новом шоу

Анастасия Волочкова в интервью Татьяне Устиновой рассказала, что готовит новое шоу под названием «Зеркало». По словам балерины, сценарий она создала на основе личной драмы, связанной со сложными отношениями с матерью, пишет СтарХит.

«Могу сказать, что для меня это сокровенная история, драматический проект. Здесь мамаша будет играть роль ведьмы. У многих есть сложные отношения в семье, но они боятся об этом сказать. А я не боюсь, потому что я Настя Волочкова! И хочу сказать в своем спектакле то, что не смогла росчерком пуант. Сесть на диван и сказать: «Мам, а теперь я тебе скажу, то что хотела!» Еще и предостеречь людей хочу — и у вас такое может произойти. В «Зеркале» каждый увидит свое отражение», - заявила Анастасия.

Звезда намекнула, что тот проект для нее особо важен.

«Мне сейчас предстоит очень серьезная жизненная перипетия… Я верю, что этот драматический спектакль станет для меня опорой, которая поможет пережить какое-то время, когда мне нужно будет… немного не танцевать, я так скажу», — призналась Волочкова.

