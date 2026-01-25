Свиридова рассказала о важном событии в семье

Алена Свиридова поделилась с поклонниками радостной новостью – она теперь бабушка. Несколько месяцев назад у ее старшего сына Василия, который живет в Канаде с отцом, родилась девочка, которой дали красивое имя Изабель. Исполнительница приехала в гости к сыну и поделилась впечатлениями в микроблоге.

«…Изабель! Вот она — настоящая причина моей поездки! Чтобы понять, каково это — стать бабушкой, нужно взять ее на руки и...законнектиться, как в «Аватар». Мы с ней — одной крови», — радостно сообщила певица.

Изабель – довольно поздний ребенок у Василия (ему 42 года), так что все семейство не чает души в малышке. Сама Алена уже поет внучке колыбельные и сочиняет ей песенки, пишет издание womanhit.

В личной жизни Свиридовой было немало ярких романтических историй, однако детей она родила лишь от двух мужчин. Григорий, ее младший сын, появился на свет в 2004 году в отношениях Алёны с моделью Дмитрием Мирошниченко. Старший сын Василий, которого артистка родила в браке с Сергеем Свиридовым, старше брата на 21 год.