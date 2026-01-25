Врач предостерег худеющих от бесконтрольного применения коктейля Фадеева

Максим Фадеев, российский композитор и продюсер, за последние годы похудел на 97 килограммов. Он рассказал, что начал активно сбрасывать вес, когда стал пить утренний коктейль из очень горячей воды, лимонного сока и оливкового масла.

Однако такая смесь полезна далеко не всем. Об этом сообщил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков. Она противопоказана людям с желчнокаменной болезнью, информирует АиФ.

«Побочек у этого коктейля практически нет за исключением ситуаций желчнокаменной болезни. Может быть опасное расположение камня, которое может попасть в протоки и вклиниться туда, закупорить проток. Соответственно, на этом фоне прекращается желчеотток», — сказал эксперт.

По словам врача, этот способ помогает улучшить пищеварение и способствует детоксикации, поэтому его иногда рекомендуют как элемент утреннего ритуала. Но универсальным методом для снижения веса такой коктейль назвать нельзя, а его использование должно учитывать состояние здоровья худеющего.

Фадеев стал одним из участников популярной тенденции «2026 – новый 2016», в которой пользователи делятся личными изменениями за десятилетие.