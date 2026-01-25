Павел Воля объяснил, почему Бузова не может устроить личную жизнь

Ольга Бузова, которая недавно отметила 40-летие, была гостьей программы «Шоу Воли». В студии поющая телеведущая призналась, что готова к новым отношениям и хочет создать семью.

Ольга не отказывается от свиданий, вот только кавалеры ее разочаровывают, пишет «Комсомольская Правда».

«Я сейчас вообще разрешаю себе влюбляться. Я понимаю, я готова, я хожу на свидания. Я разочаровываюсь. Думаю, что еще меня может разочаровать? Нет, еще находятся же такие экспонаты», - рассказала Бузова.

При этом она не скрывает, что каждого ухажера сразу рассматривает как потенциального жениха. И уже на первом свидании начинает прикидывать, как будет выглядеть ее свадебное платье.

Павел Воля предположил, что мужчины просто боятся успешную и решительную Ольгу, поэтому не рискуют заводить с ней серьезных отношений. Однако звезда с этой версией не согласна.

«Не знаю, почему вы там сказали, что меня все боятся. Да не надо меня бояться, я что, кусаюсь?» - возмутилась она.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что последние 5 лет не состояла в серьезных отношениях.