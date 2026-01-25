Названы причины, по которым Долина отложила открытие своего клуба

Лариса Долина отложила открытие собственного джаз-клуба. Запуск бизнес-проекта певица перенесла на неопределенный срок.

По информации «Комсомольской Правды» уже был сделан ремонт и закупалась аппаратура. Клуб размещен в центре Москвы, недалеко от метро Достоевская, помещение артистке подарил бизнесмен и меценат Юрий Растегин.

Предположительно, клуб хотели открыть к дню рождения внучки Ларисы Александровны, но планы сорвались из-за истории с мошенниками и судов по квартире.

На фоне переносов гастролей и осторожного отношения заказчиков Долина, судя по всему, выстраивает режим «переждать и не сорваться», удерживая стабильность за счет ТВ, учебной работы и театра. Пока же история с квартирой продолжает бить по ее концертной репутации.