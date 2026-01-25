Поклонники обсуждают роман Елены Степаненко

Елена Степаненко заметно преобразилась в лучшую сторону после развода. 72-летняя юмористка постройнела, сменила стиль - и, как пишут в социальных сетях, не страдает от одиночества.

Говорят, что у артистки роман —с мужчиной много моложе нее. Как пишет издание super.ru, другу экс-супруги Евгения Петросяна 50 лет. Он работает продюсером.

Активную концертную деятельность Степаненко вести перестала. Она сосредоточилась на личной жизни, отдыхе и путешествиях.

Скандальный развод с Петросяном не отразился на репутации Степаненко. В шоу-бизнесе к ней относятся хорошо. Вот только с бывшим мужем юмористка предпочитает не видеться.