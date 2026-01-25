Модель Бьянка Цензори показала фигуру в полупрозрачном джемпере и колготках

Модель Бьянка Цензори продемонстрировала фигуру в "голом" джемпере. Фото опубликованы на сайте Page Six. Папарацци подловили Бьянку Цензори и ее возлюбленного, рэпера Канье Уэста, 23 января в Лос-Анджелесе. По информации журналистов, влюбленные ходили на свидание в кинотеатр. Для романтического вечера модель выбрала серый полупрозрачный джемпер, блестящие колготки и прозрачные сабо на каблуках. Избранница исполнителя вышла на публику с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными тенями. Канье Уэст был одет в коричневую рубашку и белую футболку. До этого Бьянку Цензори и Канье Уэста сфотографировали, когда они направлялись на показ фильма "Горничная". Модель выбрала для выхода на публику белое боди, колготки и серебристые туфли на каблуках. Рэпер предпочел белую футболку, коричневый кожаный бомбер, черные брюки и ботинки. Однако интернет-пользователи обратили внимание не на образы звезд, а на внешний вид исполнителя. Некоторые фанаты отметили, что Канье Уэст выглядит "опухшим". Инсайдер, близкий к артисту, предположил, что изменения во внешности рэпера могут быть связаны с его чрезмерной тягой к еде из-за постоянных поездок.

