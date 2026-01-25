Гуфу грозит очередное судебное разбирательство

Рэпер Гуф уже почти три года не оплачивает автомобильные штрафы, которые должен был давно погасить.

Как информирует Телеграм-канал SHOT, скандальный музыкант накопил задолженностей перед ГИБДД с августа 2023 года. Основные нарушения — превышение скорости, неоплаченный проезд по платным дорогам (в том числе трассе М12 и столичному проспекту Багратиона). Всего — 24 штрафа на общую сумму 20,5 тысячи рублей.

Теперь Гуф близок к тому, чтобы на него открыли исполнительное производство ФССП и взыскали деньги принудительно.

В Наро-Фоминском суде 14 января прошло первое заседание по делу Алексея Долматова, известного как Гуф. Рэперу вменяют грабеж с применением насилия. Вместе с музыкантом обвиняемым проходит его знакомый Геворк Саруханян, сообщает РЕН ТВ. Речь идет о конфликте в кафе, когда пострадал правоохранитель.