Кушанашвили высказался о покровителе Шаляпина

Долгое время Шаляпин был известен широкой публике только как бывший участник «Фабрики звезд» и участник скандальных ток-шоу из-за романов с возрастными дамами.

Но сейчас Шаляпин начал приобретать популярность среди молодежи. Он выпустил книгу, стал частым гостем на ТВ и в интернет-шоу уже иного класса... Отар Кушанашвили в своем новом выпуске YouTube-шоу «Каково?!» порассуждал вероятных причинах взлета артиста. Об этом пишет Экспресс Газета.

«Не бывает такого взлета! Не бывает такого взлета, не обеспеченного чьим-то звонком. Не бывает взлета из простых массовиков-затейников, каким он был. Причем он был незаурядным массовиком-затейником в силу внешних данных. Надо признать. Но вот как раз момент связанный — Прохор, ты уж извини, но я говорил тебе об этом и в приватных встречах — именно внешние данные, выгодно его отличающие, скажем прямо, от уродливых коллег, послужили поводом помогать. Кто помогает Прохору Шаляпину?» — спрашивает Отар.

Кушанашвили убежден что какой-то покровитель похлопотал о карьере Шаляпина.

«Не мог человек без звонка оттуда так взлететь. Он два десятка лет был не пришей рукав к промежности. Он был готов на все, лишь бы показаться. И вдруг он на вершине… Я не верю, в России так не бывает!» — резюмировал журналист.

Ранее сам певец рассказал, что относится к обрушившейся на него популярности по-философски. Он признался, что уже много лет в шоу-бизнесе, так что не питает иллюзий насчет подобных волн славы.