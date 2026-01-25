Отар Кушанашвили планирует завершить карьеру

Журналист Отар Кушанашвили заявил, что не планирует оставаться в публичном поле до глубокой старости и намерен завершить карьеру до 60 лет. По его словам, он не хочет превращаться в объект насмешек и считает важным вовремя уйти со сцены.

— Я хочу уйти до 60 лет, 22 июня 2030 года, чтобы не превращаться в посмешище. Не хочется употреблять эту фамилию, но придется. Я не хочу как (певец Александр — прим. «ВМ») Серов или как (певица — прим. «ВМ») Любовь Успенская. Мы летали с пацанами в Краснодар, с нами выступала моя подруга, я ее объявлял торжественно, искренне любя. Но я не понимаю это долголетие с претензией, там и летальный исход может случиться. Я не понимаю, — сказал он в своем шоу.

Также журналист высказывался о Надежде Кадышевой. Ее окружение, по его мнению, стремится максимально использовать текущую популярность певицы, вовлекая ее в активную концертную деятельность ради гонораров и личной выгоды.

Надежда Кадышева стала самой дорогой российской певицей. СМИ сообщают, что 40-минутное выступление артистки теперь обходится в 25 миллионов рублей. «Вечерняя Москва» узнала, сколько заработали наши звезды перед Новым годом.