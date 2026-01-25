Долина ушла на паузу после истории с квартирой и перестраивает схему заработков

Народная артистка России Лариса Долина уже 40 лет на большой сцене, но сейчас у нее, похоже, самый нервный период за последние годы. В прессе и соцсетях регулярно всплывают сообщения об отмене выступлений певицы, и за этим, как утверждают источники, стоит не только экономика гастролей, но и последствия громкого квартирного скандала, который не отпускает ее имя больше года.

С начала года появились новости об отмене двух концертов Долиной в Москве и одного в Санкт-Петербурге. По данным окружения, действительно отменено было только одно выступление — по решению организаторов. Остальные концерты формально не сняли, а перенесли на осень: московский сдвинули с 1 марта на 18 октября, петербургский — с 25 февраля на 15 ноября.

Коллеги певицы называют это вынужденной тактикой. Билеты продавались слабо, а переносы дают команде время — расчет простой: к осени информационный накал вокруг Долиной должен снизиться, и ситуация вернется в норму. В артистической среде Долину поддержали и советуют переждать.

При этом певица не выпала из публичной жизни. Она продолжает участвовать в телевизионных съемках — сборных, праздничных и юбилейных концертах. В ближайшие недели ее ждут традиционные эфиры к 8 марта с основными звездами эстрады.

Главной точкой стабильности для Долиной остается преподавание. Она работает со студентами, ведет занятия и участвует в творческих программах с молодежью. Лариса Александровна — профессор и заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры. Кроме того, она возглавляет Музыкальную академию Ларисы Долиной — частный проект с платным обучением, программами и филиалами в регионах. Финансовые показатели академии не раскрываются, но в музыкальной среде ее считают устойчивым и прибыльным предприятием.

При этом основная часть доходов артистов традиционно идет от концертной деятельности — кассовых выступлений и частных заказов. Гонорар Долиной, по данным источников, начинается от 2 млн рублей. Сейчас именно эта статья просела: кассовые концерты уходят в переносы, а коммерческих приглашений стало меньше.

Есть и третий источник дохода — театральные проекты. Долина давно работает на сцене театра: около десяти лет назад композитор Максим Дунаевский писал под нее мюзикл «Любовь и шпионаж», где она играла и пела сразу несколько ролей на сцене Театра Армии.

Сейчас у певицы сохраняется занятость в Театре на Таганке. В афише — спектакль «Фигаро» и мюзикл «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». В зависимости от концертного графика она выходит на сцену в среднем два–четыре раза в месяц. По меркам звезд это не те деньги, которые делают кассу: по данным источников, оплата за одно представление составляет около 100 тысяч рублей.

На фоне переносов гастролей и осторожного отношения заказчиков Долина, судя по всему, выстраивает режим «переждать и не сорваться», удерживая стабильность за счет ТВ, учебной работы и театра. Пока же история с квартирой продолжает бить по ее концертной репутации — даже если формально все остается в графике.