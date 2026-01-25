Актриса Натали Портман перекрасилась в холодный блонд

Актриса Натали Портман кардинально сменила имидж и показала результат. Об этом сообщает Vanitу Fair. 44-летняя Натали Портман перекрасилась в холодный блонд специально для съемок в триллере "Галеристка". В ролях, помимо Портман, также Дженна Ортега, Зак Галиянакис, Кэтрин Зета-Джонс и другие. В июне Натали Портман засняли на свидании с французским музыкантом Танги Дестейблом в Париже. Актриса была одета в белый топ, джинсовую юбку и черный пиджак. Ее бойфренд предпочел джинсовую куртку, темную рубашку и брюки. За собой он тащил по улице чемодан. На одной из фотографий пару можно было увидеть держащимися за руки. 8 марта 2024 года стало известно, что Натали Портман завершила бракоразводный процесс с хореографом Бенджамином Мильпье. Представитель актрисы рассказал, что она подала на развод еще в июле 2023 года и только в феврале процесс официально завершился. У бывших супругов есть дочь Амалия Мильпье-Портман и сын Алеф Мильпье-Портман.