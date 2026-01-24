Анна Асти призналась, что часто забывает тексты своих песен

Анна Асти, выступающая в качестве наставника в «Голосе», оценила своё творчество во время перерыва между выступлениями участников. Певица ответила Ильдару Абдразакову, который поинтересовался у коллег, не приходилось ли им забывать слова в собственных песнях.

«Я — регулярно. У меня все песни одна на другую похожи», — раскрыла секрет Асти.

Один из участников музыкального шоу настолько восхитил Анну, что она не стала скрывать эмоций: Леонид Овруцкий исполнил хит «Ещё минута», и Асти развернулась к нему уже на первых нотах.

«Я на вас подписана в социальных сетях. И, если честно, вы спели любимейшую мою песню — одну из тех, что исполняет моя мама. Мы с ней под гитару её поём, я и так подпеваю где‑то», — призналась певица.

Напомним, Асти сорвала первый день съёмок нового сезона «Голоса» на Первом канале: у неё диагностировали симптомы гонконгского гриппа. Однако певица быстро поправилась.