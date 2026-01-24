СМИ рассказали, что происходит с доходами Долиной

Певица Лариса Долина адаптируется к новым условиям работы после квартирного скандала и резонансных судов. Большие концерты перенесены на осень, но артистка может получать доход от сольных мини-туров, театральной, педагогической и образовательной деятельности, сообщает KP.RU.

Издание отмечает, что гонорар за выступления Долиной начинается от 2 млн рублей. Сейчас с этой статьей дохода имеются проблемы. Концерты Ларисы Долиной в Москве и в Петербурге перенесли с февраля-марта на осень. Это вынужденная тактика: билеты продавались плохо, и команда Долиной планирует, что к осени ажиотаж утихнет и все пойдет по-прежнему.

«В ближайшее время у Долиной в графике сольные концерты в ресторанах Москвы, в небольших подмосковных городах, а в марте мини-тур по городам центрального округа страны», — пишет КП.

Кроме того, Долина получает доход от педагогической и театральной деятельности.

Адвокат Лурье описала состояние квартиры Долиной после ее выселения

Она заведует кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры, и выступает президентом коммерческой Музыкальной академии Ларисы Долиной.

Также артистка занята в Театре на Таганке, где директором является ее дальняя родственница. Долина участвует в спектаклях «Фигаро» и мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». В среднем одно представление приносит по 100 тысяч рублей.