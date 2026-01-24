Бурунов объяснил, каким должен быть любимый человек

Сергей Бурунов считает, что перед любимым человеком можно быть слабым, ведь ты ему нужен таким, какой ты есть. Об этом актер побеседовал с корреспондентом 5 Канала на премьере фильма «Комментируй это».

«Самое главное — чтобы любимый человек тебя принимал не тогда, когда ты „на коне“, когда у тебя все хорошо и ты сильный, а когда тебе плохо. Если тебя человек принимает, когда ты слабый, все потерял и плачешь — это твой человек, ему можно доверять», — сказал актер.

Очень важно, чтобы было понимание и доверие, что ты можешь этому человеку открыться.

Ранее Бурунов рассказывал, что долгое время считал обращение за психологической помощью неприемлемым для себя. Он отметил, что раньше «стеснялся этого».

По его словам, существуют «какие-то псевдопонятия», что мужчина должен все держать в себе.

Однако теперь артист заявляет, что обращаться к таким специалистам абсолютно нормально, поскольку «это как гигиена для мозга». И это нужно делать, поскольку боль никуда не уходит, она копится, а потом все взрывается в очень нехорошие моменты и может превратиться, например, в болезни, рассказал актер.