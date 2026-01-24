Диброва продемонстрировала результат борьбы за стройность

Полина Диброва часто делится снимками в купальнике. Поклонники считали, что она всегда была обладательницей красивой фигуры. Но накануне Диброва выложила в личном Telegram-канале два снимка — архивный и сделанный во время недавнего отпуска.

Девушка похвасталась результатами работы над собой. Действительно, они заметны, пишет издание super.ru

© Соцсети

«Внешний вид огромный труд и самодисциплина», — сказала она.

Сейчас Диброва и Товстик наслаждаются уединением на водной вилле в индийском океане. Полина хвастается кадрами романтического отдыха в соцсетях. 36-летняя модель примеряет на себя пляжные образы и радует глаз ослепительными вечерними нарядами, которые эффектно подчеркивают ее женственную фигуру.