Решетова прокомментировала слухи о своем женихе

Накануне Анастасия Решетова публично объявила - ей сделали предложение руки и сердца. Модель показала кольцо, которое получила в канун своего 30-летия во время отдыха на Мальдивах.

Журналисты решили выяснить, кем является таинственный незнакомец, покоривший сердце бывшей гражданской супруги Тимати. И пришли к выводу, что это Егор Абрамов, сын и наследник Александра Абрамова, долларового миллиардера и совладельца «Евраз Холдинг». Было найдено видео, где пара ужинает в компании друзей на отдыхе в Сардинии.

Однако Анастасия только посмеялась над разлетевшейся по социальным сетям и СМИ информацией.

«Это неправда. Это старое видео, за столом его нет. Уже везде разошлось, паблики с ума посходили, еще и называют это эксклюзивом, — сказала Решетова.

«СтарХит» решил выяснить подробности у самой модели. Анастасия сообщила, что в личной жизни у нее сейчас действительно все хорошо, а вот имя жениха она пока раскрывать не будет.

Раскрыта личность жениха Анастасии Решетовой

«Благодарю за теплые слова! Пока все, что я хочу сказать — это то, что я счастлива была получить предложение руки и сердца от человека, которого люблю. А информация [в СМИ] неверная», — поделилась Решетова со «СтарХитом».

Помолвочное кольцо Анастасии Решетовой с природным бриллиантом в 10 карат может стоить около 40 миллионов рублей. Похожий вариант с лабораторным бриллиантом стоит порядка 800 тысяч рублей.