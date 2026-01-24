Лолита эмоционально отреагировала на известие о смерти давнего друга

Лолита Милявская в Telegram-канале написала о том, что очень переживает из-за смерти режиссера Александра Олейникова. Певица воскликнула: когда это кончится? Александр Олейниов был ее давним товарищем.

«Когда это кончится… Саня, товарищ юности моей и талантище… Тебе не понравится старческая лексика… Не буду… R.I.P…», — написала певица.

Как сообщают News.ru, ранее источники в окружении режиссера сообщили, что он умер в машине скорой помощи по пути в больницу. По их словам, телеведущему стало плохо ранним утром в субботу, 24 января.

Александр Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве. Учился во ВГИКе, в Институте культуры. С 1985 работал на телевидении, в 1992 вёл программу X телекомпании ВИD.

Работал на телеканале «ТВ-6 Москва». Был ведущим программ «Мое кино» «Мои новости» и «Моя звезда».

Занимал пост генерального продюсера, заместителя гендиректора ОАО «Телекомпания НТВ».