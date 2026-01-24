Стало известно, кто познакомил Агату Муцениеце и Петра Дрангу

Роман Агаты Муцениеце и Петра Дранги для многих стал неожиданностью. Не все поклонники готовы были поверить в этот союз до тех пор, пока знаменитости сами не подтвердили, что счастливы и, более того, ждут ребёнка и планируют пожениться.

Как выяснилось, отношения актрисы и музыканта не были такими уж неожиданными. Стало известно, что их свела общая подруга Олеся Шиповская (она же основательница бренда Lesyanebo).

Под недавним постом Агаты в личном блоге с итогами 2025 года Шиповская написала: «Вот это был год! Столько всего произошло, что мне до сих пор кажется, будто мы во временной петле». Поклонники в ответ поблагодарили дизайнера за знакомство Агаты и Петра, вспомнив, что именно она однажды позвонила актрисе по видео со словами: «Агата, это Петя. Срочно знакомьтесь».

Муцениеце рассказала, о чем горько пожалела после третьих родов

Напомним, что Super первым рассекретил пополнение в семье Муцениеце. Беременность она подтвердила в июне после того, как в Сети появились слухи. Чуть позднее, в августе, она и Дранга сыграли роскошную свадьбу. Интриговать поклонников супруги не стали и сразу раскрыли пол малыша.