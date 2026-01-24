Довлатова сделала признание

Алла Довлатова никогда не скрывала, что следит за внешним видом и пользуется современными средствами омоложения.

Услугами косметологов она пользуется регулярно, пишет «Московский Комсомолец». Но звезда решилась и на пластику.

«Буквально в понедельник пойду на уколы красоты– Я их делала осенью, надо повторить. Мне не страшно ходить на процедуры. Наверное, когда ты только начинаешь, бывает страшно. А потом уже нет», - сказала телеведущая.

В перспективе Довлатова планирует воспользоваться услугами пластического хирурга. Хочет сделать круговую подтяжку лица.

«Думаю, что через год, наверное, дойду до круговой. Я видела, что у моего врача очень хорошие результаты. Когда я сделаю операцию, скрывать не буду. Обязательно все расскажу», - отметила Довлатова.

Ранее Алла Довлатова объяснила, почему решила уйти с работы спустя 10 лет. 29 июля она объявила, что больше не будет вести эфиры на «Русском радио». Как оказалось, причина в театре – она хочет развиваться как актриса.