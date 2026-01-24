Эксперт подсказала Волочковой, на что лучше потратить 10 миллионов

Светлана Сильваши, супруга звездного хирурга Тимура Хайдарова, на юбилей Анастасии Волочковой вручила сертификат на обслуживание в клинике ее мужа на 10 миллионов рублей.

Журналисты «Комсомольской Правды» попросили Светлану Мороз, независимого эксперта, косметолога и пластического хирурга, дать комментарий о том, на какие процедуры по улучшению внешнего виде стоило бы обратить внимание балерине.

Светлана сообщила, что для своего возраста Волочкова, которая много тренируется и следит за питанием, выглядит прекрасно. Возможен перебор с макияжем, но это уже дело вкуса. Что касается антивозрастных мер, то их следует проводить в комплексе.

«Что касается пластической хирургии, то лицо стареет комплексно, а не отдельными зонами. Поэтому наиболее яркий и гармоничный эффект дает именно комплексный подход. Учитывая прекрасную генетику и выраженный костный каркас Анастасии, омолаживающие операции, подтяжка лица и блефаропластика могут дать максимально красивый и естественный результат». – сказала эксперт.

Вот только артистка, которая выбирает стареть естественно, много тренируется и репетирует, регулярно парится в бане, делает массажи и окунается в ледяную купель, по всей видимости, считает, что ей никакая пластика не нужна. Как пишут СМИ, Волочкова заявила, что лучше сертификат обналичит.