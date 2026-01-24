Цыганова заявила, что Собчак «купила должность» для мужа

Вика Цыганова крайне негативно восприняла назначение Константина Богомолова ректором Школы-студии МХАТ. Певица обрушилась на режиссера с критикой. Цыганова предположила, что продвижением супруга на столь высокий пост занималась Ксения Собчак, сообщает Тeleprogramma.

«И. о. ректора столичного театрального вуза назначили Богомолова. Золотовицкий в гробу вертится от этой новости, наверное. Худшей кандидатуры и не придумаешь. Собчачка подсуетилась и купила должность для мужа? Чему вообще новый ректор учить студентов собрался, голышом по сцене скакать и извращенцев отыгрывать? А может, на катафалке в день свадьбы кататься и икру черную тазиками жрать?» — возмутилась певица.

Наталья Штурм также не осталась в стороне. Она сыронизировала в своем Telegram-канале по поводу назначения исполняющим обязанности ректора Школы студии МХАТ Константина Богомолова. Публикацию Штурм сопроводила изображением Богомолова со множеством орденов и медалей на пиджаке.