Госпитализирован легендарный «прапорщик Шматко»

Алексея Маклакова, звезду сериала «Солдаты», госпитализировали из-за проблем со зрением. Артисту стало трудно читать и работать с мелким текстом. Маклаков жаловался на пелену перед глазами, двоение предметов. У 63-летнего актера нашли катаракту, которая дала осложнения.

В перспективе «прапорщику Шматко» предстоит операция по замене хрусталика, пишет gazeta.ru.

Алексей Маклаков — российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ. Широкую известность у публики он приобрел после выхода сериала «Солдаты», хотя его фильмография насчитывает более 110 проектов.

В 2024 году вышли ленты «Майор Гром: Игра», «Красные линии» и «Мосгаз. Дело № 10. Метроном» с его участием. Также он занят в фильмах «Напарники. Южнее некуда», «Роднина», «Мы здесь, чтобы вам помочь», «Жека Рассел» и «Карузо».