Апина показала фигуру в купальнике

Алена Апина отправилась отдыхать на Ямайку, сменив московские морозы на солнечные пляжи. Звезда в микроблоге поделилась видео, где она танцует на пляже в купальнике.

Хорошо понимая, что хейтеры только и ждут, к чему бы приложить силы, Апина решила дать им отпор недоброжелателям, пишет издание vokrug.tv

© Соцсети

«Люди, давайте не будем про голую … и возраст. Это моя жизнь... Я играю за свою команду, за высшую лигу, за 50+!» — заявила 61-летняя артистка.

Алена привела в пример 90-летнюю Светлану Дружинину, которая ходит по снегу босиком и убирает снег в короткой юбке. Певица отметила, что возраст не должен становиться поводом для потери уверенности в себе и радости жизни.

Алена Апина в прошлом году сильно изменилась внешне. Звезда скинула лишний вес, и теперь может позволить себе снова щеголять в откровенных нарядах, как в далекие 80-е.