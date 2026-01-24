Дочь Джигана сделала неожиданное заявление

Оксана Самойлова озвучила, что сильно устала за годы брака с Джиганом. В новом выпуске семейного реалити «Быть Джиганом и Оксаной» она рассказала, что дети тяжело переживают развод родителей. Особенно трудно их старшей дочери Ариеле, пишет СтарХит.

Оксана отметила, что Ариела призналась, что ей очень тяжело жить с папой.

«Ариела сказала мне просто ужасную вещь в машине, от которой меня затошнило: „Если я поживу с папой еще полгода, я не выдержу“. Он полностью обесценивает все чувства и потребности людей, которые находятся вокруг него: начиная с меня и заканчивая детьми», — пожаловалась Оксана.

Самойлова подчеркнула, что достучаться до Джигана ей не удается – он слышит только себя.

Ранее 14-летняя Ариела откровенно рассказала о булимии, которой страдала с 12 лет.