Анастасии Волочковой грозит суд из-за из-за неуплаты коммунальных платежей. По данным СМИ, она с августа не платит по счетам ЖКХ. Роскошную четырехкомнатную квартиру в Петровском переулке Москвы балерина купила в 2001 году.

Стоимость апартаментов - почти 150 миллионов рублей. Сейчас на Анастасии долг за коммуналку в 121 тысячу рублей.

При этом Волочкова несколько дней назад широко отметила свой 50-летний юбилей. А ранее, как сообщают ura.news, получила 1,5 миллиона рублей за участие в телешоу «Звезды под капельницей» и активно публиковала в социальных сетях кадры с отдыха на Мальдивах, где, по ее словам, побывала уже 28 раз, в том числе вместе с 26 летним танцовщиком Марчелом Абаби.

Почему Анастасия Волочкова превратилась в женщину-скандал

На юбилей Анастасии Волочковой подарили, в частности, сертификат на десять миллионов рублей на услуги пластического хирурга. Звезда заявила, что лучше сертификат обналичит.