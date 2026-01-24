Стало известно о драме в семье Павла Буре

Павел Буре развелся с женой Алиной Хасановой. Теперь пара судится из-за детей. Иск подала Алина — ее дело рассматривается в категории «споры о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей». Павел подал встречный иск, пишет СтарХит.

У Буре и Хасановой трое детей – две дочери и сын. Бывшие супруги решают, с кем будут жить их наследники.

При этом Алина выкладывала в микроблоге пост о том, что была попытка похищения детей, которые сейчас с ней.

«Дорогие мамы, будьте бдительны и держите детей при себе. 19.01.2026 моих детей пытались похитить. Во время службы в храме к нам подошел незнакомый мужчина, попросил свечу, спустя некоторое время попытался схватить моих детей и побежал за нами», — писала она, приложив видео,но позднее удалила сообщение.

Пока неизвестно, почему многодетные родители так резко разорвали отношения. Еще полгода назад на своих страничках в социальных сетях они выкладывали семейные фотографии, где все выглядели вполне счастливыми.

Ранее журналистка Ксения Собчак поделилась давней историей, как за ней ухаживал представитель России в Международной федерации хоккея (ИИХФ), член Зала славы и наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.