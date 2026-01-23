Прокуратура Испании закрыла жалобу на Хулио Иглесиаса о домогательствах

Прокуратура Испании прекратила рассмотрение жалобы в отношении испанского певца Хулио Иглесиаса о возможных домогательствах и сексуальном насилии, придя к выводу об отсутствии у страны судебной юрисдикции для расследования указанных фактов. Об этом сообщает телерадиокомпания RTVE.

Как уточняется, решение приняла прокуратура при Национальной судебной палате Испании после проведения предварительной проверки и допроса двух женщин, ранее работавших в особняках артиста. По данным RTVE, надзорное ведомство сочло невозможным продолжение разбирательства, поскольку предполагаемые события произошли за пределами Испании.

Ранее в СМИ появлялась информация о жалобах двух женщин — бывшей домработницы и физиотерапевта, которые утверждали, что подвергались домогательствам и насилию в 2021 году в домах певца в Доминиканской Республике и на Багамских островах.

Прокуратура указала, что все предполагаемые правонарушения якобы имели место за границей, а участники дела не проживают на территории Испании, что исключает компетенцию испанских судов, передает «Радиоточка НСН».