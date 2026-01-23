Диджей описал странный танец Бруклина и Виктории Бекхэм

В Сети уже который день обсуждают свадьбу Бруклина и Николы Пельтц. Как недавно признался сам молодой человек, на торжестве многое пошло не так.

Семейный скандал Бекхэмов вышел на новый уровень после новых заявлений Бруклина. Старший сын Виктории и Дэвида публично обвинил родителей в тотальном контроле и попытках сорвать его свадьбу. В Сети сейчас активно обсуждают, это искренний бунт или же попытка привлечь внимание общественности.

Масла в огонь подлило интервью диджея, работавшего на торжестве Бруклина и Николы Пельтц. В беседе с Daily Mail он раскрыл детали инцидента, который стал точкой невозврата в отношениях невестки и свекрови. Речь идет о первом танце, сценарий которого неожиданно изменился прямо во время праздника.

По словам музыканта, в какой-то момент певец Марк Энтони пригласил Бруклина на сцену. Гости ожидали выхода Николы для традиционного первого танца молодоженов. Однако артист неожиданно позвал на подмостки «самую красивую женщину в зале» — Викторию Бекхэм. Ситуация быстро стала критической. Бруклин был шокирован, обнаружив, что танцует с матерью, а не с законной супругой. Певец настаивал на более тесном контакте и просил парня обнять мать за бедра и талию.

Для невесты этот момент стал последней каплей. Никола Пельтц не выдержала публичного унижения и покинула зал в слезах.