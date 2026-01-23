Раскрыта стоимость роскошного помолвочного кольца Анастасии Решетовой

Не успела Анастасия Решетова объявить о помолвке, как в Сети уже предлагают «реплику» её помолвочного кольца. Один из российских ювелирных брендов поделился роликом, в котором предлагает заказать похожее кольцо, но в разы дешевле за счёт искусственного бриллианта.

© соцсети

Интересно, что ювелиры оценили и украшение звезды Сети. Помолвочное кольцо Анастасии Решетовой с природным бриллиантом в 10 карат, таким образом, может стоить около 40 млн рублей. Похожий вариант с лабораторным бриллиантом стоит порядка 800 тысяч рублей.

© соцсети

Напомним, Super связался с Анастасией, чтобы узнать подробности предложения руки и сердца. Она призналась, что всё случилось за несколько дней до её дня рождения (сегодня девушке исполнилось 30 лет). Она очень счастлива и чувствует себя спокойно.

