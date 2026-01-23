Садальский заявил, что экстрасенс предсказал смерть Торшиной

Российская актриса Елена Торшина спрашивала у экстрасенса Джулии Ванг дату своей смерти, и та ответила ей, что артистка умрет «на седьмом десятке». Тогда друзья Торшиной отнеслись к ее словам с юмором, но в результате предсказательница оказалась права. Об этом в пятницу, 23 января, рассказал актер Станислав Садальский.

© Вечерняя Москва

— Лена звала на свое 60-летие, напомнила предсказание Джулии Ванг, когда попросила озвучить свою дату смерти. Юлия сказала «на седьмом десятке», мы смеялись, Ванг оказалась права, — отметил актер.

Он назвал Торшину «прекрасной, голосистой, комической и одновременно космической» актрисой и фантастической партнершей, с которой они дружили, но впоследствии их пути разошлись, передает «МК».

Станислав Садальский сообщил о смерти Елены Торшиной 23 января. Артистка известна по ролям в спектаклях «Ведогонь-театра» и «Содружества актеров Таганки», а также принимала участие в съемках сериалов «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?» и «Приключения солдата Ивана Чонкина».