Смерть жены и потери детей: череда трагедий в жизни Василия Ланового

Василий Лановой — гениальный советский и российский актер. Десятки его ролей в театре и кино, от «Павла Корчагина» до «Офицеров», навсегда вошли в историю. Однако личная жизнь народного артиста СССР Василия Ланового складывалась драматично и во многом трагически. О череде тяжелых утрат артиста — в материале «‎Рамблера».

Первая жена — Татьяна Самойлова

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве, в семье выходцев из украинской деревни. Суровое детство прошло на фоне военных и послевоенных лишений, но это не помешало ему стать одним из ведущих актеров поколения.

Свою первую супругу — актрису Татьяну Самойлову — Василий Лановой встретил в начале 1950-х годов, во время учебы в Щукинском театральном училище. Их роман развивался стремительно и на фоне общего профессионального подъема: оба считались одними из самых талантливых студентов курса, много репетировали, обсуждали роли, строили планы на будущее. Со стороны их союз выглядел идеальным.

Поженились они рано — еще до того, как оба успели по-настоящему чего-то добиться в профессии. В какой-то момент карьера Самойловой резко взлетела вверх: после выхода фильма «Летят журавли» актриса оказалась в эпицентре внимания — как в СССР, так и за рубежом. Ее начали приглашать на съемки, фестивали, зарубежные показы. Такой грандиозный успех быстро вскружил ей голову. А Лановому о таком в то время оставалось только мечтать.

В ту пору между супругами все чаще стали возникать разногласия. Василий мечтал о семье и детях — видел себя не только актером, но и отцом. Татьяна же была сосредоточена на профессии и боялась, что материнство поставит крест на ее стремительно развивающейся карьере.

Узнав о беременности двойней, актриса тайно сделала аборт. Решение о прерывании беременности Самойлова приняла самостоятельно, не поставив мужа в известность заранее. Для Ланового это стало тяжелым ударом — не только из-за потери нерожденных детей, но и из-за самого факта принятия столь важного решения без его участия.

Их отношения после этого уже не восстановились: между супругами возникло глубокое внутреннее отчуждение, которое не удалось преодолеть ни разговорами, ни временем. Вскоре Василий и Татьяна развелись.

Спустя годы Самойлова в интервью признавалась, что совершила тогда самую страшную ошибку в своей жизни, о которой жалела всю жизнь. После Ланового она больше так и не смогла никого по-настоящему полюбить, сообщалось в РИА Новости.

Вторая жена — Тамара Зяблова

После развода с первой женой Лановой на несколько лет с головой нырнул в работу. Он много снимался и играл в театре и именно в этот период в его жизнь пришла новая любовь — актриса Тамара Зяблова.

В отличие от бурного, яркого и стремительно развивающегося романа с Самойловой, союз с Зябловой развивался тихо и спокойно. Тамара не мечтала о всенародной славе и не конкурировала с мужем в актерском мастерстве. Ей, как и ему, была важна семья — что было одним из важнейших критериев для Ланового. В Тамаре Василий увидел надежного и близкого человека.

Пара прожила вместе около десяти лет. Их брак был спокойным и гармоничным. Супруги держались вдали от прессы, редко появлялись в светских хрониках, предпочитали домашний уют и узкий круг друзей. Трагедия произошла внезапно. Супруга Ланового погибла в автомобильной аварии. По имеющимся данным, ДТП произошло на скользкой дороге.

На момент гибели Тамара была беременна. В результате аварии Лановой потерял жену и еще одного нерожденного ребенка. Для актера это стало второй серьезной личной утратой, связанной с семьей и вопросом отцовства.

После случившегося Лановой на некоторое время приостановил активную деятельность. В театральной среде отмечали, что он тяжело переживал трагедию, однако не выносил чувства напоказ.

Третья жена — Ирина Купченко

Ирина Купченко появилась в жизни Василия Ланового в середине 1970-х годов. К этому моменту он был уже известным актером театра и кино, народным артистом, с большим профессиональным опытом. Купченко, напротив, находилась в начале карьеры: после окончания Щукинского училища она пришла работать в Театр имени Вахтангова.

Разница в возрасте между ними составляла около 14 лет, но это не стало для Ланового и Купченко препятствием для отношений. По воспоминаниям коллег, сближение происходило постепенно, без каких-либо публичных заявлений.

В 1976 году Ирина и Василий официально зарегистрировали брак. Этот союз в итоге оказался самым продолжительным в жизни актера — они прожили вместе 45 лет.

В семье актеров существовало четкое разделение профессиональной и личной сфер. Оба избегали обсуждения театральной работы в домашней обстановке и не выносили семейные вопросы в публичное поле.

В браке родились двое сыновей — Александр и Сергей. Для Ланового отцовство имело особое значение, учитывая утраты в предыдущих браках. Несмотря на плотный рабочий график, он старался как можно больше времени проводить с детьми и участвовать в их жизнях.

Сыновья Ланового не стали актерами. Александр получил экономическое образование, Сергей выбрал журналистику. Это было осознанное решение семьи. Сам Василий неоднократно подчеркивал, что профессия актера не должна передаваться по наследству.

Смерть сына

В 2013 году семью постигла тяжелая утрата: младший сын Сергей внезапно скончался от сердечной недостаточности в возрасте 37 лет. Эта трагедия стала ударом, который Лановой и Купченко переживали очень тяжело. Они практически не давали комментариев и избегали любых публичных разговоров о случившемся.

Несмотря на то, что после смерти наследника Лановой сильно горевал, он все же продолжал работать в театре и участвовать в общественных проектах. Коллеги отмечали, что он сохранял внешнюю профессиональную дисциплину, однако стал более сдержанным в общении.

Единственным утешением для Ирины и Василия стала внучка Анна — внебрачная дочь Сергея. Девочка жила в Архангельске, но часто приезжала в Москву — в гости к Лановой и Купченко, которые поддерживали с ней тесную связь, стараясь компенсировать болезненную утрату заботой о ней. Для актера это стало способом сохранить связь с сыном.

«Единственному ребенку Сергея ни в чем нет отказа. Московская родня ее одевает, обувает, дарит подарки, прививает безупречный вкус. Естественно, расходы Василий Семенович и Ирина Петровна берут на себя, домой отправляют самолетом… Думаю, Аня понимает, как ей повезло с бабушкой и дедушкой», — делился подробностями с изданием StarHit друг погибшего Сергея.

Последние годы

Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, Лановой до последнего выходил на сцену, участвовал в общественных мероприятиях, занимался патриотическими проектами. Он страдал от проблем с давлением и других хронических состояний, а в январе 2021 года заболел COVID-19. Поначалу его состояние было стабильным, однако осложнения развились быстро, и 28 января он скончался.

На момент смерти Лановому было 87 лет. Похороны актера прошли с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище.

