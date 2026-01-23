Боня публично сорвалась на 13-летнюю дочь

Терпение Виктории, кажется, окончательно лопнуло. Телеведущая решила радикально изменить условия жизни своей 13-летней дочери.

© WomanHit.ru

Телеведущая и модель Виктория Боня в одиночку воспитывает 13-летнюю дочь Анджелину. Отцом девочки является ее бывший гражданский муж — ирландский миллионер Алекс Смерфит. Несмотря на состоятельность родителей, в последнее время отношения родственниц накалились. Виктория стала частенько жаловаться на поведение наследницы. По ее словам, девочка слишком уж привыкла к неограниченным тратам.

Сегодня между матерью и дочерью произошел первый публичный скандал. Дело оказалось в том, что Виктория оплатила отдельный номер в отеле для друга Анджелины. Однако в последний момент, когда родственницы уже находились в машине, выяснилось, что мальчик не приедет. Блогершу возмутило, что крупная сумма денег была потрачена впустую из-за безответственности дочери. Она вышла из себя и начала на нее кричать прямо на камеру.

В ходе ссоры Боня заявила, что это была последняя роскошная поездка девочки. Телезвезда пообещала больше не организовывать и не оплачивать привычный для Анджелины дорогой досуг.